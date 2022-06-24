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    24 июня 2022, 18:13

    Мужчина пойдет под суд за убийство посетителя кафе в Шлиссельбурге

    Дарья Морозова

    Суд пройдет над мужчиной, который устроил стрельбу в кафе Шлиссельбурга. В результате погиб человек. Об этом сообщило Иа «Невские новости» со ссылкой на ГСУ СК РФ по Ленинградской области.

    Установлено, что он был не один. Он находился в кафе с группой мужчин. Они нарушали общественный порядок, а потом открыли стрельбу.

    «В результате один из граждан 1982 года рождения получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался», — рассказали в ведомстве.

    Также пострадал еще один человек. В результате один из стрелков был задержан. Его будут судить. Полиция разыскивает остальных злоумышленников.