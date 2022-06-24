Мужчина пойдет под суд за убийство посетителя кафе в Шлиссельбурге

Суд пройдет над мужчиной, который устроил стрельбу в кафе Шлиссельбурга. В результате погиб человек. Об этом сообщило Иа «Невские новости» со ссылкой на ГСУ СК РФ по Ленинградской области.

Установлено, что он был не один. Он находился в кафе с группой мужчин. Они нарушали общественный порядок, а потом открыли стрельбу.

«В результате один из граждан 1982 года рождения получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался», — рассказали в ведомстве.

Также пострадал еще один человек. В результате один из стрелков был задержан. Его будут судить. Полиция разыскивает остальных злоумышленников.