Мужчина пойдет под суд за убийство и изнасилование несовершеннолетних в Забайкальском крае

Жителя Забайкальского края будут судить за изнасилование и убийстве несовершеннолетних. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Мужчину обвиняют в сексуальном насилии в отношении падчерицы в течение 10 лет. Также его обвиняют в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки. Сначала ее смерть признали несчастным случаем, но после эксгумации тела стало понятно, что это произошло не случайно.

Уголовное дело передано в суд.