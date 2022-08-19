Мужчина пойдет под суд за стрельбу в Оренбургской области

Суд состоится над мужчиной, который застрелил одного человека и еще одного ранил в Оренбургской области. Об этом сообщило издание 56orb.

По данным следствия, обвиняемый был пьян. Он поссорился на улице с двумя людьми, принес из дома ружье и открыл стрельбу по оппонентам. Один скончался, второго успели спасти.

Позже стрелка задержали и завели на него уголовное дело. Обвинительное заключение направили в прокуратуру, после чего злоумышленника будут судить.