Криминал 13 июля 2023, 18:42 Мужчина пойдет под суд за серию мошеннических краж у пенсионеров в Москве Суд в Москве рассмотрит дело о серии мошенничеств на 1,6 млн рублей против пенсионеров РИА Стрела

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Тридцатилетнего мужчину обвинили в серии мошеннических хищений у московских пенсионеров. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник вместе с сообщниками с 13 декабря 2022 года совершил звонки трем пожилым людям в районах Орехово-Борисово Северное, Ховрино и Очаково-Матвеевское. Они представлялись родственниками пенсионеров и говорили, что попали в ДТП.

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После этого другие их сообщники, выдавая себя за адвокатов и сотрудников полиции, вступали в разговор с пожилыми, убеждали их собрать деньги и передать курьерам под предлогом помощи пострадавшим. Средства якобы предназначались на лечение и освобождение родственников от уголовной ответственности.

Злоумышленники отправляли к пенсионерам курьеров — водителей такси, которые не подозревали о том, что участвуют в преступлении. Пользуясь подобной схемой, мошенники завладели суммой в более чем 1,6 миллиона рублей.

Однако обвиняемый не успел перевести похищенные средства на указанные сообщниками банковские счета, так как его задержали полицейские. Во время расследования удалось изъять все похищенные деньги, которые полностью вернули потерпевшим.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о новом способе мошенничества с приглашением прийти на прием в Центробанк.