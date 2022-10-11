Житель Красноярского края пойдет под суд за попытку сжечь партнершу | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 18:00

Мастер-класс и выставка картин пройдут в усадьбе Быково в Подмосковье 16 октября

Общество

11 октября 2022, 17:57

НАК выработал новые меры защиты для Крымского моста

Реклама

Мир

11 октября 2022, 17:55

Зеленский попросил страны G7 создать международную миссию на границе с Белоруссией

Подмосковье

11 октября 2022, 17:47

Подмосковье погасило 25% от номинальной стоимости облигаций 2019 года

Подмосковье

11 октября 2022, 17:42

Общественный транспорт Подмосковья подготовят к зиме до конца октября

Происшествия

11 октября 2022, 17:41

Обстрел подстанции со стороны ВСУ оставил без света 2000 жителей Белгородской области

Эксклюзив

11 октября 2022, 17:36

«Еду помогать нашим». Врач-реаниматолог из Балашихи будет спасать раненых в ходе СВО

Подмосковье

11 октября 2022, 17:33

Более 150 тысяч человек приняли участие во встречах и концертах ко Дню пожилого человека в Подмосковье

Спецоперация

11 октября 2022, 17:29

Канада обучит в Польше украинских военных

Криминал

11 октября 2022, 17:45

Житель Красноярского края пойдет под суд за попытку сжечь партнершу

Читать 360tv в

Суд пройдет над жителем Красноярского края. Он пытался сжечь свою партнершу, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По данным следствия, пара выпивала вместе. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина облил женщину горючей смесью и поджег. Пострадавшая попала в больницу с 20% ожогов тела.

Реклама

Уголовное дело передано в суд.

Реклама

Суд

Мужчины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама