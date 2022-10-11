Житель Красноярского края пойдет под суд за попытку сжечь партнершу | 360°

Криминал 11 октября 2022, 17:45 Поделиться Telegram

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Viber Житель Красноярского края пойдет под суд за попытку сжечь партнершу

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Суд пройдет над жителем Красноярского края. Он пытался сжечь свою партнершу, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По данным следствия, пара выпивала вместе. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина облил женщину горючей смесью и поджег. Пострадавшая попала в больницу с 20% ожогов тела.

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Уголовное дело передано в суд.

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