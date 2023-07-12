Криминал 12 июля 2023, 17:10 Мужчина пойдет под суд за кражу со взломом из кафе в Москве Прокуратура Москвы: мужчина ночью обокрал кафе на улице Трубная на 130 тысяч рублей РИА «Новости»

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Перед судом предстанет 20-летний житель Москвы, которого обвинили в краже с незаконным проникновением в помещение и причинении значительного ущерба. Преступление произошло ночью в кафе на улице Трубная, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что подозреваемый взломал замок входной двери и похитил игровые приставки, геймпады, диски и деньги из кассового аппарата. Ранее мужчина работал в этом заведении и знал о наличии указанного имущества.

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Украденные предметы на общую сумму почти 130 тысяч рублей вернули владельцам. Молодому человеку предъявили обвинение. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Мещанской межрайонной прокуратурой, отправили в суд.

Ранее водителей такси обвинили в краже 100 тысяч рублей в аэропорту Новосибирска. Следствие предположило, что подозреваемые неоднократно выбирали пьяных клиентов, узнавали у них PIN-коды от банковских карт и забирали деньги.