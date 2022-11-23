Криминал 23 ноября 2022, 18:46 Мужчина пойдет под суд за избиение своих детей

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Жителя Красногорского района Удмуртии осудят за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По версии следователей, 42-летний злоумышленник избивал своих сыновей. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В период с июля по сентябрь 2022 года мужчина находился в запое. Он регулярно ругался с семьей и избивал своих детей четырех и пяти лет рукой и веником по голове, ногой по ягодицам. Кроме того, он ударил младшего ребенка спиной о спинку кровати.

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Фигуранту дела грозит до двух лет заключения.

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