Мужчина пойдет под суд за избиение 10-летнего мальчика в Оренбургской области | 360°

Криминал 19 октября 2022, 19:16 Мужчина пойдет под суд за избиение 10-летнего мальчика в Оренбургской области

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Суд состоится над жителем Оренбургской области, который избил 10-летнего ребенка. Пострадавший сломал чужой велосипед, и мужчина таким образом решил его наказать, сообщило издание 56.orb.

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По данным сайта kp.ru, серьезных физических травм мальчик не получил, но пострадал морально. Его обидчика будут судить по статье «Побои». Мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления.