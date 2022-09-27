Мужчина пойдет под суд за дебош в самолете | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина пойдет под суд за дебош в самолете

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Пассажир самолета, летевшего рейсом Магадан — Новосибирск, устроил дебош. Его будут судить в Новосибирске, сообщил телеканал «Царьград».

Мужчина выводил на конфликт сидевших впереди него пассажиров, а затем и вовсе устроил драку. В результате бортпроводникам пришлось его связать.

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Теперь дебошира будут судить по статье «Хулиганство».

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