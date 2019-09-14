Мужчина похвастался селфи с трупом приятеля и угодил за решетку

«Я, по ходу, тварь»: жительница Сургута зарезала экс‐супруга и сделала селфи на фоне трупа Подробнее

«Верховный суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя г. Воркуты. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), п. „в“ ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)», — сказано в сообщении.

В начале октября 2018 года 39-летний житель Воркуты и его приятель распивали горячительные напитки. В ходе возникшей ссоры гость взялся за нож. После нескольких ранений хозяин квартиры скончался. Убийца взял еще четыре ножа и воткнул их в шею своего приятеля, а затем сделал селфи на месте преступления. Он присвоил чужой телефон и бытовую технику и вышел из квартиры.

Преступник отправился в центр города. По пути он убил шедшего мимо человека, забрав мобильный и у него. Очевидцев обоих преступлений не было, однако воркутинца скоро задержали.

После криминальной «прогулки» он зашел в один из ресторанов. Там он стал хвастаться селфи с трупом перед другими посетителями. Также он показал и видео из квартиры собутыльника. Затем житель Воркуты еще немного выпил и стал вести себя агрессивно. Прибывший на место наряд полиции его задержал. В отделе из кармана выпал разблокированный смартфон, на котором и светилась фотография с убитым мужчиной.

Верховный суд Республики Коми приговорил жителя Воркуты к 20 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строго режима. После освобождения мужчина еще в течение года будет ограничен в свободе. По данным СУ Следственного комитета Коми, приговор в законную силу пока не вступил.