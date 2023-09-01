Криминал 01 сентября 2023, 17:33 Мужчина похитил у пассажирки рейса Москва — Омск вещи на 100 тысяч рублей Полиция нашла мужчину, укравшего в аэропорту вещи пассажирки рейса Москва — Омск Unsplash

Читать 360tv в

Полиция разыскала мужчину, который в аэропорту Шереметьево украл вещи пассажирки самолета из Москвы в Омск. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, женщина отдала стоявшему за ней в очереди подвыпившему мужчине часть своих вещей из-за перевеса багажа, так как он сам предложил помощь. Однако если сама она долетела до Омска, то согласившийся ей помочь пассажир остался в Москве.

Реклама

Пострадавшая отправилась в полицию, написала заявление и оценила пропавшие одежду и обувь в сто тысяч рублей.

Столичные правоохранители нашли мужчину и выяснили, что вещи он оставил своим родственникам. Те пообещали переслать имущество пассажирки почтой.

Ранее в Москве няня обокрала свою работодательницу на три миллиона рублей.