Мужчина похитил ноутбук на глазах работницы ломбарда в Красноярске
Мужчина похитил ноутбук на глазах сотрудницы одного из ломбардов Красноярска. Отмечается, что произошедшее зафиксировали камеры наблюдения, установленные в торговом зале, сообщил сайт kp.ru.
На ролике видно, как, накинув на голову капюшон, местный житель зашел в помещение и спокойно прошел через весь зал к продавцу. Он приблизился к витрине с гаджетами и взял ноутбук. После этого мужчина удалился.
Работница ломбарда нажала тревожную кнопку. Росгвардейцы приехали на вызов и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый гражданин 45 лет. Ноутбуком стоимостью восемь тысяч рублей он воспользоваться не успел.
В настоящий момент с задержанным работают представители правоохранительных органов.