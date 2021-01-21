Мужчина похитил ноутбук на глазах работницы ломбарда в Красноярске

На ролике видно, как, накинув на голову капюшон, местный житель зашел в помещение и спокойно прошел через весь зал к продавцу. Он приблизился к витрине с гаджетами и взял ноутбук. После этого мужчина удалился.

Работница ломбарда нажала тревожную кнопку. Росгвардейцы приехали на вызов и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый гражданин 45 лет. Ноутбуком стоимостью восемь тысяч рублей он воспользоваться не успел.

В настоящий момент с задержанным работают представители правоохранительных органов.