Мужчина погиб во время рыбалки на курганском озере

Мужчина утонул рядом с деревней Зуборевка Звериноголовского района Курганской области. Погибший отправился на рыбалку на озеро Рябово. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по Курганской области.

Рыбачить мужчина отправился 21 июля. Для своих целей он решил использовать надувную лодку. Тело обнаружили 23 июля. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая извлекла труп из воды. Теперь сотрудникам органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося.