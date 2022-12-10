Криминал 10 декабря 2022, 13:32 Мужчина погиб при взрыве газового баллона в гаражном кооперативе Новосибирска СК возбудил дело после гибели мужчины при взрыве газа в гаражном кооперативе Новосибирска Пресс-служба МЧС

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Разгерметизация с последующим взрывом газового баллона на территории гаражного кооператива Новосибирска привела к обрушению трех построек. Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

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В социальных сетях появилось видео с моментом детонации.

На опубликованных кадрах видна вспышка и поднимающиеся клубы пыли от разрушенных гаражей.

Следователи сообщили, что взрыв произошел в субботу, 10 декабря, при разгерметизации газового баллона. В результате обрушились несколько гаражей. При разборе завалов нашли тело погибшего мужчины. По данному факту в ведомстве завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что всего повреждения получили 10 построек.

Три из них обрушились полностью, еще у трех частично разрушены стены, у четырех повредились ворота. В гаражах находились четыре машины. К разбору завалов привлекли 40 человек и 12 единиц техники.