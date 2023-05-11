11 мая 2023, 16:21
Мужчина погиб от удара ножом в горло в Петербурге
Мужчина погиб в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 9 мая. Его ударили ножом в горло. Об этом сообщила Neva.Today.
Спустя время сотрудники органов задержали подозреваемого. Его поместили в изолятор.
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Выяснилось, что мужчины поссорились в баре. Один из участников конфликта ударил другого ножом. Пострадавшего доставили в больницу с колото-резанной раной шеи, повреждением сосудов и геморрагическим шоком. От полученных травм он погиб.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Убийства
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