Мужчина поджег отдел полиции в Казани. Теперь его ищут

Житель Казани поджег отдел полиции. Его личность установили и теперь разыскивают. Об этом сообщило издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

«24 марта приблизительно в 14:00 неизвестный зашел с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции, облил горючей жидкостью пол тамбура и поджег», — рассказали в ведомстве. По данным ИА «ФедералПресс», поджигателю удалось скрыться, теперь его ищет полиция. Выясняются все детали и обстоятельства происшествия.