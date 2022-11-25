25 ноября 2022, 13:34
Мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем в Петербурге
Пожар произошел в поселка Сергиево Красносельского района Санкт-Петербурга. Мужчина, который арендовал гараж, поссорился с хозяином и в отместку поджег здание. Об этом сообщил Petrograd.
В отдел полиции с заявлением пришел 47-летний местный житель. Мужчина рассказала, что поссорился с работником, который арендовал у него гараж. В результате чего оппонент устроил поджог помещения.
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Пламя повредило утилизированное электро-оборудование, ящик с техническим маслом, крышу и деревянные перекрытия, стену здания и трансформаторную будку.
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На данный момент полицейские разыскивают злоумышленника и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Поджоги
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