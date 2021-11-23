Мужчина поджег дом с женой и ребенком из-за ссоры с тещей в Свердловской области

Жителя Житель Волчанска в Свердловской области приговорили к 12 годам колонии строго режима. Мужчина поссорился с тещей и поджег дом, в которой находились сама теща, жена и ребенок. Жена в результате пожара погибла. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых уточнил, что мужчина начал тушить дом сам, но было уже поздно. Его жена умерла от ожогов.

«В день трагедии младший и старший ребенок находились в учебных заведениях, а средний был на дистанционном обучении», — добавил Горелых. Мальчика госпитализировали на вертолете.

Мужчину приговорили к 12 годам колонии строго режима.