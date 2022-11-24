Криминал 24 ноября 2022, 15:39 Мужчина поджег дом бывшей жены в Волгоградской области

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Суд арестовал жителя Волгоградской области, который поджег дом бывшей супруги. Женщина с детьми в тот момент находилась внутри, уточнило издание «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Во время совершения преступления мужчина был сильно пьян. Незадолго до этого он поссорился с бывшей женой и решил ей таким образом отомстить.

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Соседи вовремя вызвали пожарных, поэтому обошлось без жертв. Сумма ущерба составила 366 тысяч рублей.

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На злоумышленника завели уголовное дело. Суд арестовал его до 18 января.