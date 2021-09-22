Мужчина поджег дом бывшего друга своей возлюбленной на Урале

Житель Тюменской области поджег чужой дом с целью отомстить за прошлые обиды, причиненные его сожительнице. Об этом сообщил портал Vostokmedia.com.

По данным издания, в минувший понедельник 45-летний мужчина распивал алкогольные напитки со своей возлюбленной. Она рассказала ему о трудных взаимоотношениях со своим бывшим другом. Мужчину это разозлило и он решил отомстить за подругу.

Он налил в бутылки бензин, затем на такси отправился в соседнюю деревню, где проживал бывший возлюбленный женщины и поджег его дом. Владелец своевременно заметил огонь и позвонил в экстренные службы. Нанесенный ущерб составил около 20 тысяч рублей. Правоохранители задержали поджигателя. Возбуждено уголовное дело.