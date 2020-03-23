Мужчина под Воронежем сделал замечание лихачам. Его жестоко избили

Двое мужчин 6 марта избили жителя деревни Девица Семилукского района Воронежской области на глазах жены и двух детей. Причиной нападения стало замечание, сделанное из-за агрессивного стиля вождения около детского сада и школы.

Как рассказала «360» жена потерпевшего, они вместе с мужем вели детей в образовательные учреждения. На пешеходном переходе около школы и детсада они увидели газовавшую белую машину. Автомобиль стоял на месте, а потом резко сдал назад. Женщина с сыном шла впереди, и ей пришлось отпрыгнуть с криком: «Ты что творишь?!».

Идущий за ней муж с дочерью на плечах и пакетами в руках просто отошел назад и поинтересовался: «Ты что, права купил?». В ответ водитель заглушил машину, вышел из нее и молча ударил по лицу. Мужчина упал, ударившись затылком о землю. Избиение продолжилось. На помощь нападавшему прибежал еще один мужчина, и они уже вдвоем продолжили экзекуцию.

Испуганная женщина около 40 минут пыталась вызвать скорую, полицию и службу «112». Она так и не дождалась помощи, мужа отвезла девушка на машине, случайно оказавшаяся на месте инцидента. Сейчас пострадавший находится в больнице, два дня назад он с помощью жены начал ходить. Ему диагностировали ушиб головного мозга.

Самое страшное, как заявила «360» жена избитого, это психологическая травма, нанесенная его детям и равнодушие властей.

«Я с пятницы договаривалась с участковым о даче показаний. Но он меня игнорирует. В дежурной части назвали номер дела, но сообщили, что оно отложено до пятого апреля. Мне стало известно, что в деле отсутствует информация о втором мужчине, участвовавшем в избиении, и упоминается какой-то конфликт, которого, разумеется, не было. Деревня маленькая, мне рассказали, что полицейские опрашивают жителей, и пытаются выудить у них информацию о том, что муж якобы занимался боевыми искусствами. При этом показания берут у людей, которые заведомо ничего не могли видеть. У тех, кто может сообщить подробности случившегося, показания не берут», — рассказал женщина.

Она добавила, что 8 марта в соцсетях видела информацию о том, что напавший на ее мужа мужчина якобы получил в ходе драки множество ушибов и сотрясение мозга. Женщина боится, что дело об избиении могут замять или сделать виновником инцидента ее супруга.