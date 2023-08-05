Криминал 05 августа 2023, 14:58 Мужчина под видом рабочего обворовал пенсионерку на 400 тысяч рублей на западе Москвы Прокуратура Москвы: мужчину задержали за кражу у пенсионерки 400 тысяч рублей РИА «Новости»

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В одном из домов на улице Рассказовская произошло ЧП. Мужчина воспользовался доверием своего знакомого и наивностью пенсионерки. Он украл из квартиры женщины 400 тысяч рублей. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, злоумышленник пришел в квартиру женщины вместе со своим знакомым. Второй подрабатывал сантехником и откликнулся на вызов о поломке крана у пенсионерки.

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Мужчина изъявил желание помочь другу, но в вопросе электрики. Он пошел в комнату под предлогом ремонта розетки. Пока его знакомый и женщина были на кухне, он аккуратно отодвинул кровать и наткнулся на денежные средства под матрасом. Там лежало 400 тысяч рублей. Мужчина убрал их к себе в карман, а после просто ушел вместе с другом.

Злоумышленник нацепил медицинскую маску и кепку, но они не помогли ему остаться незамеченным. Мужчину задержали сотрудники правоохранительные органов. Ему предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража) и взяли под стражу.

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