Мужчина перевел почти 200 тысяч рублей мошенникам в Пензенской области

Житель Пензенской области стал жертвой мошенников. Он перевел им 180 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Ему позвонил незнакомец и сообщил, что на его имя якобы пытаются взять кредит. Чтобы обезопасить себя мужчине предложили самому оформить кредит и перевести деньги на специальный счет.

В результате мужчина перевел мошенникам 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников могут посадить на срок до пяти лет.