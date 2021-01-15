Мужчина перевел мошенникам 45 тысяч рублей в Ивановской области
В Ивановской области руководитель одной из организаций стал жертвой мошенничества. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Отмечается, что с потерпевшим связался неизвестный и представился районным прокурором. Он убедил его, что организацию ждет проверка и в ведомство необходимо принести пакет документов. Затем он попросил собеседника по дороге пополнить несколько телефонных номеров, пообещав вернуть деньги.
В общей сложности мужчина перевел 45 тысяч рублей. По прибытии в надзорный орган выяснилось, что он общался по телефону не с представителем прокуратуры, а с мошенником. Возбуждено уголовное дело.