Мужчина перевел мошенникам 45 тысяч рублей в Ивановской области

Отмечается, что с потерпевшим связался неизвестный и представился районным прокурором. Он убедил его, что организацию ждет проверка и в ведомство необходимо принести пакет документов. Затем он попросил собеседника по дороге пополнить несколько телефонных номеров, пообещав вернуть деньги.

В общей сложности мужчина перевел 45 тысяч рублей. По прибытии в надзорный орган выяснилось, что он общался по телефону не с представителем прокуратуры, а с мошенником. Возбуждено уголовное дело.