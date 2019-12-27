Мужчина отправится на 6 лет в колонию за избиение младенца
Житель Великого Новгорода получил шесть лет колонии за избиение трехмесячного ребенка сожительницы. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Новгородской области.
Согласно материалам дела, в феврале текущего года мужчина 1992 года рождения избил трехмесячную дочь своей сожительницы.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился с девушкой и несколько раз ударил по голове ребенка, которого та держала на руках. В результате девочка получила травму головы, сообщил портал «Утро.ру».
Ребенка госпитализировали, а отчима направили в следственный отдел. На него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении малолетнего.
Суд вынес приговор о лишении свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима.