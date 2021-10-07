Мужчина отправится в тюрьму за кражу пистолетов у матери на Кузбассе

Мужчина в Мариинске украл у своей матери два пистолета и другие ценности. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу мариинского суда.

Он вышел из тюрьмы и стал жить у своей матери. Мужчина обещал устроиться на работе, но вместо этого украл у нее золотое украшение и сдал в ломбард.

Потом он обещал выкупить драгоценность, а сам украл шлифовальную машину и два пистолета. После этого женщина заявила на него в полицию.

Его приговорили к двум годам и 10 месяцам тюрьмы, а также обязали выплатить матери 13 тысяч 700 рублей.