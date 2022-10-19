Мужчина отправится в тюрьму на 17 лет за изнасилование девочки | 360°

Криминал 19 октября 2022, 18:57 Мужчина отправится в тюрьму на 17 лет за изнасилование девочки

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Суд приговорил педофила к 17 годам тюрьмы в Белгородской области. Известно, что он четыре года подряд насиловал маленькую дочку своей партнерши, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По данным следствия, мужчина угрожал девочке убийством, из-за чего та боялась рассказать кому-либо о происходящем.

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На него завели уголовное дело сразу по трем статьям: «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Изнасилование потерпевшей не достигшей 14-летнего возраста» и «Угроза убийством».

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Преступник отправится в колонию строгого режима на 17 лет.