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    07 мая 2021, 15:30

    Мужчина отправится в колонию на 13 лет за насилие над несовершеннолетней в Ижевске

    Дарья Морозова

    Жителя Удмуртии приговорили к 13 годам тюрьмы за насилие над 12-летней девочкой. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на Объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

    Уточняется, что девочка находилась в гостях подсудимого и его партнерши. Она осталась на ночь, тогда мужчина и совершил преступление. О возрасте пострадавшей он также знал.

    «Подсудимый свою вину в совершении преступления не признал. Его вина была подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств», — рассказали в пресс-службе.

    Суд приговорил его к 13 годам колонии особого режима.