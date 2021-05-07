Мужчина отправится в колонию на 13 лет за насилие над несовершеннолетней в Ижевске

Жителя Удмуртии приговорили к 13 годам тюрьмы за насилие над 12-летней девочкой. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на Объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

Уточняется, что девочка находилась в гостях подсудимого и его партнерши. Она осталась на ночь, тогда мужчина и совершил преступление. О возрасте пострадавшей он также знал.

«Подсудимый свою вину в совершении преступления не признал. Его вина была подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств», — рассказали в пресс-службе.

Суд приговорил его к 13 годам колонии особого режима.