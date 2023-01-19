Криминал 19 января 2023, 16:27 Мужчина отправил мошеннице, которая притворялась проституткой, около 100 тысяч рублей

Читать 360tv в

Мужчина обратился в полицию города Оренбург. Он рассказал, что стал жертвой мошенницы, которая притворялась проституткой. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Пострадавший рассказал, что позвонил по номеру девушки, которая якобы предоставляла интимные услуги. Сначала она попросила 1500 рублей в качестве предоплаты. Затем девушка потребовала перевести ей еще 12 000 рублей в качестве страховки.

Реклама

Спустя время мужчине позвонил неизвестный и убедил продублировать переводы, потому что деньги якобы не пришли. Суммарно под разными предлогами заявитель потерял 99 750 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Реклама