Мужчина открыл стрельбу по такси после отказа платить за поездку в Москве

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по такси. По предварительным данным, он стрелял из пневматического пистолета.

Как рассказали в пресс-службе МВД, таксиста вызвали мужчина с женщиной. Когда водитель доставил их до указанного места, они отказались ему платить. После того как пассажиры покинули салон машины, подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону движущегося такси. По данным ведомства, он повредил переднее стекло и стекло задней левой двери.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Ранее ФСБ вместе с МВД, Росгвардией и Следственным комитетом провели масштабную спецоперацию по поиску подпольных оружейников. В 28 регионах России задержали 72 подозреваемых. Ликвидировано 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.