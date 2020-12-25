Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Химках во время проверки документов

Химкинские полицейские заметили в лесу микрорайона Левобережный подозрительного мужчину с сумками. Правоохранители решили проверить документы, и он открыл огонь. Его скрутили и заковали в наручники. Оказалось, что он был в бронежилете, а с собой у него были пистолет и нож.

«Гражданин начал вести себя агрессивно, на неоднократные законные требования полицейских не реагировал и достал предмет, похожий на револьвер, после чего произвел два выстрела», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчину досмотрели: на нем был бронежилет. Полицейские изъяли пистолет, нож и сверток с пороховой смесью. Все это изъяли и направили на экспертизу. Против 31-летнего жителя Красногорска завели уголовное дело. Его отвезли в отделение полиции.