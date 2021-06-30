Мужчина открыл огонь из окна квартиры по отдыхающим на пруду в Петербурге

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры по отдыхающим жителям Петербурга. Полицейские задержали стрелка — выяснилось, что он использовал охолощенное оружие. «360» пообщался с участниками конфликта.

Алексей рассказал, что вместе с друзьями и родными отмечал свой день рождения. Сперва компания сидела дома, но затем выпила и решила устроить шашлыки на пруду возле дома.

«Пришли на пруд, поставили мангал, но делали все культурно. Пока мангал разжигается, начали в волейбол играть, встали в круг. Пока играли, с окна высунулся мужик, начал нас матом крыть. Дом прям около пруда, метров 20. Начал матом крыть, кричать „туши мангал“», — рассказал он.

Собеседник уточнил, что мужчина выглядел очень старым, один из друзей именинника сказал ему: «Отец, успокойся» — и обещал, что мангал потушат. Гости начали тушить мангал, но мужчина не успокаивался и матом продолжил прогонять их. Он требовал, чтобы они совсем ушли от пруда.

«„Мы мангал потушили, почему мы не можем в волейбол поиграть?“ — мы ему ответили. Он достал ствол и начал стрелять. Пистолет, не знаю какой. Сказали, что охолощенный. С нами дети были, у меня племянница описалась. Это ненормальное поведение — вызвал бы полицию на то, что мы мангал развели. Нас полиция бы приехала оштрафовала. Да, мы не правы, но из пистолета стрелять…» — отметил пострадавший.

Когда мужчина открыл огонь, люди отбежали от пруда и вызвали полицию. Правоохранители приехали через семь минут — сперва один экипаж, потом второй.

Телеканалу «360» удалось связаться с мужчиной, который открыл огонь по отдыхающим. Он рассказал, что люди начали шуметь под окнами в девятом часу вечера.

«Я крикнул им с окна: „Перестаньте маяться дурью“. Они пьяные, орут что-то в ответ. Потом сосед сверху начал тоже кричать — они все равно не реагируют. Я взял пистолет, в нем был один патрон, и выстрелил в воздух. Они на меня обратили внимание, я сказал: „Все. Хватит“. Они вызвали полицию», — рассказал мужчина свою версию событий.

Он подчеркнул, что стрелял из охолощенного оружия.

В прокуратуре Красносельского района Санкт-Петербурга организовали проверку случившегося.

«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства в деятельности уполномоченных органов при проведении профилактических мероприятий с ранее осужденными лицами», — сообщили в ведомстве.

По итогам проверки решат вопрос о мерах прокурорского реагирования.