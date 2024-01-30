Криминал 30 января 2024, 05:53 Мужчина отгрыз бывшей девушке нос в пылу ссоры KSAT: американец откусил бывшей девушке нос из-за ее работы стриптизершей Freepik

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Обозленный американец откусил нос бывшей возлюбленной, когда узнал, что она работает в стриптиз-клубе. Об этом сообщила телевизионная станция KSAT.

По данным полиции Сан-Антонио в штате Техас, США, в июле 2023 года Дэвид Морин ворвался ночью в квартиру своей бывшей девушки после того, как она проигнорировала его звонки. На тот момент пара уже разошлась, а мужчина забрал все свои вещи.

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Морин нашел в одной из комнат девушки ее контракт на работу в стриптиз-клубе и разозлился. Они поссорились и в какой-то момент мужчина начал ее душить, а потом схватил за плечи и откусил кусочек носа.

Морин сбежал с места преступления, его арестовали только в январе 2024 года. Обратившейся за медицинской помощью девушке сообщили, что ей нужна пластическая операция. Сейчас мужчина находится под стражей, залог для него определили в размере 75 тысяч долларов (более шести миллионов рублей).

Ранее жена спасла супруга из подвала московского стриптиз-клуба «Распутин», в котором он просидел всю ночь. Его случайно там закрыли, а для спасения потребовалось вызвать не только спасателей, но и полицию.