Мужчина, ограбивший старушку в Санкт-Петербурге, признался в преступлении

Мужчина ограбил 87-летнюю пенсионерку в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге. Женщина написала заявление в полицию. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ограбление произошло в ночь на 20 июля. Женщина возвращалась из магазина домой. У подъезда к ней подошел мужчина и вырвал пакет с продуктами, после чего скрылся. Мужчине удалось отнять продуктов на 1200 рублей, документы женщины и небольшую сумму денег.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. 52-летний ранее судимый подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Согласен, вопросов нет. Конечно, раскаиваюсь. Вину признаю», — рассказал подозреваемый.