Мужчина ограбил старушку в Петербурге. Его задержали

Житель Санкт-Петербурга совершил нападение на старушку. Злоумышленник отнял у женщины золотую цепочку. Потерпевшая долго приходила в себя. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Это произошло возле Старо-Петергофского проспекта. Мужчина подошел к старушке со спины и сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном, а после сбежал.

Женщине стало плохо, она упала и долго не могла прийти в чувства. Сотрудникам полиции удалось поймать нападавшего. Они установили, что им был ранее судимый бездомный. Следственный комитет завел уголовное дело.