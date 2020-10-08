Мужчина ограбил пункт выдачи заказов в Петербурге. Его засекли камеры
Неизвестный с ножом напал на пункт выдачи заказов улице Маринеско в Санкт-Петербурге и украл оттуда 71 тысячу рублей. Происшествие попало на камеру. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, мужчина угрожал ножом женщине на кассе. Ей пришлось отдать ему деньги. Преступник оставил отпечатки пальцев, а также попал на камеры видеонаблюдения.
На нападавшего завели уголовное дело.