Мужчина ограбил банк в Санкт-Петербурге

Неизвестный мужчина ограбил отделение банка в Адмиралтейском районе Северной столицы. Полиция сейчас ищет злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

РИА «Новости» со ссылкой на ведомство пишет, что ограбление произошло 4 января, в районе полудня. Неизвестный злоумышленник зашел в отделение одного из банков, начал угрожать физической расправой, забрал деньги и скрылся.

Полиция организовала проверку и начала искать налетчика.

Как сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на запись камер видеонаблюдения, мужчина был в маске. Он прошел в кассовый зал одного из банковских отделений на Сенной площади и достал пистолет. По данным СМИ, его добыча, которую он сложил в черный пакет, может составлять до восьми тысяч долларов и полумиллиона рублей.