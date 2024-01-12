Криминал 12 января 2024, 12:02 Мужчина обстрелял из травмата жителя Зеленограда во время ссоры на улице Полиция задержала в Москве мужчину за выстрел в жителя Зеленограда из травмата Freepik

Читать 360tv в

Московские полицейские в течение суток задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он выстрелил из травматического пистолета в прохожего в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По информации оперативников, на улице между подозреваемым и местным жителем возник конфликт. Во время ссоры задержанный несколько раз выстрелил в собеседника из травматического пистолета, после чего покинул место происшествия.

Реклама

Пострадавшего немедленно доставили в больницу. Врачи зафиксировали легкий ущерб здоровью.

Во время допроса задержанный признался, что после произошедшего избавился от пистолета. Против него завели уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В канун Нового года в Бирюлеве в подъезде жилого дома задержали мужчину с ружьем. Предположительно, вооруженный гражданин пытался проникнуть в чужую квартиру.