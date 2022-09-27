Мужчина обокрал женщину, которую провожал до дома в Новокузнецке | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина обокрал женщину, которую провожал до дома в Новокузнецке

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Житель Новокузнецка обокрал женщину. Он предложил проводить ее до дома, так как у той были тяжелые сумки, сообщил телеканал «Царьград».

После женщина пригласила злоумышленника в гости, где они решили вместе выпить. В итоге хозяйка уснула, после чего мужчина забрал ее ювелирные украшения и ушел. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

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Его задержали. Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.

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