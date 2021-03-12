Мужчина обокрал несколько домов на 5 млн рублей в Екатеринбурге

Екатеринбуржца осудили за серию краж в частных домах. Общая сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что к кражам он заранее готовился. Выбирал дома, в которых были ценности и звонил в дверь. Если хозяев там не оказывалось, он разбивал окно и совершал преступления.

Выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим не только за кражи, но еще и за грабеж и разбой.