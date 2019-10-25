Мужчина обокрал любовницу на первом свидании, чтобы порадовать жену

Житель Кемеровской области решил порадовать свою супругу подарком. Для этого он украл у случайной любовницы золотую цепочку и преподнес украшение жене. За оказанное внимание мужчину осудили почти на четыре года.

Решение в отношении 36-летнего выходца Ленинска-Кузнецкого вынес Заводской районный суд Кемерово, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Ему предъявили обвинения в краже.

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На преступление мужчина решился в феврале. В ночном клубе он познакомился с женщиной и пригласил ее на свидание, которое закончилось у нее в квартире. На утро хозяйка квартиры недосчиталась смартфона, золотой цепочки и некоторых личных вещей. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Полиции удалось установить личность похитителя и задержать его. При обыске правоохранители обнаружили в квартире подозреваемого часть похищенных у случайной знакомой вещей. Золотую цепочку неверный супруг решил подарить своей жене.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В итоге суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима.