Мужчина обокрал, избил и изнасиловал школьницу в Красноярске

Следователи начали розыск мужчины, который ограбил, избил девушку, а также совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера в Красноярске. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По информации следствия, днем 26 октября 2021 года подозреваемый был замечен около дома № 17/2 на улице Поселок Технический в Красноярске. Там он не менее двух раз ударил камнем 15-летнюю девушку, забрал у нее мобильный телефон. После этого мужчина стал угрожать ей ножом, говоря об убийстве, а затем совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера. После этого он сбежал.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой». Личность подозреваемого установлена, он объявлен в федеральный розыск.

В результате первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 37-летний Бакыт Чокоев. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Источник фото: пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Его приметы: на вид около 25 лет, рост 180-185 сантиметров, телосложение среднее, лицо овальное, смуглое, волосы прямые, черные, глаза темные. На нем были темно-синие брюки, черное пальто, черные ботинки, черная вязаная шапка.

Правоохранители просят всех, кто что-то знает о Чокоеве или видел похожего на него мужчину, позвонить по телефонам: 8 (391) 227-06-45 или 02. Расследование дела продолжается.