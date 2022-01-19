Мужчина обокрал два магазина в Чите, приехав на преступление на такси

Мужчина совершил кражи в двух магазинах Читы в течение 20 минут. На место преступления он приехал на такси. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

В первом магазине злоумышленник отвлек продавщицу, украл деньги из кассы и сбежал. Потом вызвал такси, доехал до другого магазина и там совершил еще одну кражу.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он уже был судим ранее. Часть украденных денег он успел потратить. Заведено уголовное дело.