Мужчина обманом увез сына от экс-жены, забрав его на прогулку
В Красноярском крае мужчина похитил своего ребенка. Четырехлетнего мальчика он увез под предлогом прогулки. СК возбудил уголовное дело. Отца с сыном разыскивают правоохранители.
Ребенок пропал 13 июля в Шушенском районе, сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Следователи выяснили, что выходец из Краснодарского края приехал к бывшей гражданской жене. Мужчина забрал мальчика на прогулку и увез в неизвестном направлении за пределы региона.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Ведомство возбудило уголовное дело о похищении ребенка.
В Москве трое мужчин отобрали малыша у матери. Один из них приходится ребенку отцом и не в первый раз пытался его похитить. Машину похитителей остановили в Липецкой области.