Женщина погибла после того, как муж облил ее бензином и поджег в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным следствия, сначала подозреваемый рассказал, что якобы его супруга не соблюдала осторожность и розжиге мангала. Позже правоохранители установили, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина поджег женщину. Последняя скончалась в больницу.

На ее супруга завели уголовное дело. Он задержан.