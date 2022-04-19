Мужчина облил кислотой женщину в хостеле на востоке Москвы

Женщину облили кислотой в хостеле на востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали с сильными химическими ожогами лица и рук. Информация о происшествии появилась в Telegram-канале «112».

Женщина находилась в номере на первом этаже, мужчина плеснул ей химическим веществом через окно. Пострадавшая с повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

Позже выяснилось, что это был зять потерпевшей, который в данный момент разводится с ее дочерью. Предположительно, на преступление мужчину толкнули семейные неурядицы. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.