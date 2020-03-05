Мужчина облил керосином и поджег жену под Петербургом

Житель Ленинградской области задержан по подозрению в покушении на жизнь супруги. Мужчина пытался ее поджечь.

Полиции 4 марта сообщили, что он облил свою жену керосином и поджег. ЧП произошло в Ленинградской области в поселке Ермилово на улице Физкультурная. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«В полицию доставлен гражданин, который, предположительно, облил керосином свою жену, а после поджег в Выборгском районе Ленинградской области», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.

Там уточнили, что ранее его судили за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Мурманской области мужчина поссорился с женой, облил ее уайт-спиритом, а потом поджег. Это произошло во время масленичных гуляний. Врачи диагностировали у пострадавшей 3% ожога тела. Нападавшего арестовали и он во всем сознался. Ранее его уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью.