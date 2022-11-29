Криминал 29 ноября 2022, 12:58 Мужчина облил бензином и сжег собственного брата под Пензой

Читать 360tv в

Местный житель Пензенской области заживо сжег своего брата в ходе ссоры. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным Nation News, конфликт между родственниками произошел в деревне Чемодановка Пензенской области. Обвиняемый облил брата бензином и поджег, от полученных ожогов пострадавший скончался.

Реклама

Отмечается, что поджигатель признал свою вину и сознался в содеянном. Местный житель неоднократно нарушал закон и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Реклама

Авторы: