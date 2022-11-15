Эксклюзив 15 ноября 2022, 14:31 Мужчина объяснил убийство собаки в Подмосковье «деревенскими законами» Житель деревни Тарасково застрелил бездомную собаку, которая ела его кур

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Мужчина из деревни Тарасково в Каширском городском округе Подмосковья на глазах у соседей застрелил крупную собаку, потом привязал тело к фаркопу и куда-то утащил. По словам Александра Савина, бездомное животное ело его кур, поэтому он вынужден был так поступить. Об этом он заявил в разговоре с «360».

«Кур пожрала. Я поступил по своим деревенским законам. А что мне делать? Полгода ходят и жрут кур», — сказал он.

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Мужчина выразил сомнение в том, что кто-то занимается отловом бродячих собак. Он добавил, что после выстрела собака осталась жива и куда-то убежала. Местные жители подали на него заявление.

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«Пусть судят, что же теперь делать. Полиция, участковый сразу составили протокол. Ружье им сдал, пока следствие идет», — заявил Савин.

В поступке он не раскаивается.

«Я раскаиваюсь, что хозяйство себе завел. А когда это бродячая собака рвет мою курицу на куски, как она будет себя ощущать?» — задал вопрос мужчина.

Он также осудил соседей, который оказались «умными и жалостными». По его словам, они себя так ведут, пока их это не касается.