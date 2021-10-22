Мужчина незаконно вырубал деревья в Самарской области

Мужчина занимался незаконной вырубкой леса в Самарской области. Сообщение об этом поступило в дежурную часть местного отдела МВД от должностного лица. Об этом сообщил «Царьград».

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Там они обнаружили следы спила деревьев, а также протекторов шин. Полицейским удалось задержать жителя села Курумоч. Следователи установили, что мужчина самостоятельно спилил три сосны. При этом сумма ущерба составила 280 тысяч рублей. У задержанного изъяли автомобиль для перевозки дерева.